قميص بيليه يضىء سماء الدوحة عبر عرض مثير لطائرات دون طيار

نشر السبت ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضاء اسم أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه)، سماء الدوحة خلال عرض بواسطة طائرات دون طيار، تزامنا مع التقارير عن معاناته من مضاعفات صحية خلال إجرائه فحوصه الشهرية.

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم لقطات مصورة من الحدث، مع عبارة تقول "بيليه، تعافى قريبًا".

00:14 طائرات بدون طيار ترسم قميص بيليه في سماء قطر

في وقت سابق، شكر بيليه عبر حسابه في انستغرام قطر على عرضها صورته على برجين في الدوحة.

كما تمنت جماهير البرازيل الشفاء لبيليه وعرضت لافتة كبيرة تحمل اسمه وصورته وقيصه في مدرجات ملعب لوسيل، خلال مباراة البرازيل والكاميرون، الجمعة، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.

Credit: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

وذكرت تقارير صحفية برازيلية أن بيليه نُقل إلى مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو، الأربعاء الماضي، بسبب "تورم عام"، مع مشاكل في القلب، وعدم تحقيق العلاج الكيميائي التأثير المطلوب.