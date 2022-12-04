دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف واحد، في لقائهما على أرض استاد أحمد بن علي، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجّل هدفا منتخب "التانغو" ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، في الدقيقتين 35 و57 من زمن اللقاء، فيما جاء هدف "الكنغر الأسترالي" بخطأ من مدافع المنافس، عند الدقيقة 77.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على المجريات، إذ استحوذ على الكرة وصنع الهجمات، ونجح في التسجيل في مناسبتين، بينما حاول المنتخب الآسيوي تقليص الفارق وقد نجح بذلك، إلا أنه لم يتمكن من العودة بالنتيجة وإحراز التعديل على الرغم من محاولات عدّة.

وتأهل منتخب "التانغو" للدور ربع النهائي، ليواجه المنتخب الهولندي الذي فاز على المنتخب الأمريكي، السبت، فيما ودع المنتخب الأسترالي منافسات مونديال قطر.