نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هزم المنتخب الفرنسي نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهتما على أرض استاد الثمامة، مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر.

وأحرز أهداف "الديوك" أوليفيه جيرو وكيليان مبابي (ثنائية)، في الدقائق: 44 و74 و90 من زمن اللقاء، فيما سجّل روبرت ليفاندوفسكي هدف المنتخب البولندي عند الدقيقة 90+.

فرض المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات المباراة، وقد استحوذ على الكرة وصنع الكثير من الهجمات، وتمكّن من هزّ الشباك في 3 مناسبات، فيما عجز المنتخب البولندي عن خلق فرص سانحة للتسجيل والعودة بالنتيجة، إذ جاء هدفه الوحيد من علامة الجزاء في اللحظات الأخيرة.

وتأهل "الديوك" إلى دور الثمانية، ليواجه الفائز من مباراة إنجلترا و السنغال، في رحلة الدفاع عن لقبه، بينما أنهى المنتخب البولندي مشواره في مونديال قطر.