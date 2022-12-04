ارتدى قلادة حول عنقه.. لاعب فرنسا يثير تفاعلاً بعد ظهوره أمام بولندا

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة اللاعب جول كوندي يرتدي "قلادة" حول عنقه، خلال مباراة فرنسا وبولندا، التي فاز بها منتخب الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأحد، ليضمن التأهل لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم في قطر.

وظهر الفرنسي جول كوندي وهو يرتدي "قلادة" حول عنقه، في مواجهة "الديوك" ورفاق روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن ينتبه الحكم المساعد ويطالبه بخلعها عند الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وتداول مغرّدون في موقع تويتر هذه اللقطات، مما أثار تفاعلاً.

وتمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ارتداء اللاعبين معدات أو أشياء خطرة خلال المباريات، ومنها جميع أنواع الإكسوارات والمجوهرات.

ويشارك جول كوندي البالغ من العمر 24 عامًا في المباراة الدولية رقم 15 له مع منتخب بلاده.