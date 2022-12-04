دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، إن بإمكان اللاعب نيمار دا سيلفا المشاركة في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، التي ستقام على أرض استاد 974، مساء الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم، المقامة في قطر.

وتحدث تيتي في مؤتمر صحفي الأحد، لمباراة "السامبا" و "الشمشون الكوري"، قائلاً: "نيمار سوف يتدرب بعد ظهر اليوم، وإذا كان كلّ شيء على ما يرام، فسوف يلعب"، مُضيفاً أن "وجوده في التشكيلة يعتمد على قيام القسم الطبي بتوضيح ذلك".

وكان المهاجم البرازيلي قد تعرّض للإصابة في كاحله الأيمن في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال قطر، التي فاز فيها بهدفين نظيفين على منتخب صربيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما تسبب في غيابه عن مواجهتي سويسرا والكاميرون.

ويمتلك نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 30 عامًا، في رصيده 75 هدفًا مع المنتخب البرازيلي، بعد أن شارك في 122 مباراة دولية.