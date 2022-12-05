دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر نجم كرة القدم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، منتخب بلاده الذي يشارك في بطولة كأس العالم بقطر، بعد أن اقتحم متسللون مسلحون منزله فيما كانت أسرته بداخله، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء المملكة المتحدة وأيرلندا PA Media.

وغاب ستيرلينغ عن مباراة منتخب إنجلترا التي فاز فيها على السنغال، مساء الأحد، بثلاثة أهداف نظيفة، في مونديال قطر، والتي جاءت بعد وقوع الحادث، مساء السبت، بحسب PA Media.

وقالت PA Media إن ستيرلينغ "اهتز وشعر بالخوف" بشأن حياة أطفاله بعد اقتحام المنزل.

وكان مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت صرح، الأحد، بأن ستيرلينغ يتعامل مع "مسألة عائلية"، وقال: "لقد قضيت وقتا طويلا معه هذا الصباح، لكن كان علي الآن أن أترك تلك المسألة لأشخاص آخرين لمساعدته في ذلك". وأضاف غاريث: "سيذهب ستيرلينغ ويتعامل مع هذه المسألة، وسنرى كيف ستتطور الأمور".

ويُعتقد أن ساعات تقدر قيمتها بحوالي 300 ألف جنيه استرليني قد سُرقت خلال العملية، حسبما قال مصدر عائلي لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان ستيرلينغ سيلعب مباراة ربع النهائي بين منتخب الأسود الثلاثة في مواجهة فرنسا، مساء السبت المقبل.