نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، إن منتخب المغرب من أفضل الفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن يقلل من أهمية "أسود الأطلس".

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره المغربي ضمن منافسات دور الـ 16، مساء الثلاثاء، وعلى أرضية استاد المدينة التعليمية.

وتحدث إنريكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة "الماتادور" و "أسود الأطلس"، قائلاً: "لدينا فكرة واضحة عن المباراة وسنحاول تطبيقها، نحن نلعب في كأس العالم ونلعب ضمن أفضل المنتخبات".

وأضاف مدرب إسبانيا: "المنتخب المغربي تصدر الترتيب في مجموعة صعبة للغاية، المنتتخب المغربي من أفضل المنتخبات في هذه البطولة ويقدم مستويات عالية، ولا يمكن لأحد أن يقلل من أهميتهم".

وتابع: "ليس علينا السيطرة على جميع الخصوم طوال 90 دقيقة، نحن نلعب ضد أفضل المنتخبات".

وكان المنتخب الإسباني قد خسر من نظيره الياباني في ختام منافسات دور المجموعات، أجاب لويس إنريكي عما إذا كان قلقاً بشأن النتائج: "لستُ قلقاً بشأن ذلك، أريد التحكم في الأشياء الّتي يمكنني التحكم فيها كمدرب، كرة القدم ليست رياضة عادلة ولكن إذا كان لديك مزايا أكثر من الخصم، فمن المحتمل أن تفوز باللعبة، كرة القدم لعبة أخطاء".

من جانبه، قال اللاعب الإسباني بيدري: "نحن نعرف أن المغرب يملك الكثير من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في الأندية الكبرى، حكيمي من أفضل لاعبيهم ويلعب في باريس سان جيرمان، نحترمهم جداً، لقد تأهلوا متصدرين للمجموعة".

وقال متوسط ميدان إسبانيا: "وسط ملعبهم مميز، نعرف إنهم سيضغطون بشكل قوي حتّى يحصلوا على الكرة، أتطلع للعب أمامهم، الكلّ يتطلع من أجل أن نجعل إسبانيا بطل العالم من جديد في هذه البطولة".