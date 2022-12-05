الدوحة الأولى عربيا.. تعرّف على ترتيب أفضل المدن الرياضية لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت وكالة الاتصالات "BCW" قائمة أفضل المدن الرياضية حول العالم لعام 2022، وحلّت العاصمة اليابانية طوكيو في الصدارة، فيما احتلت الدوحة المركز التاسع عشر، تعرّف على جدول الترتيب كاملاً.

في تصنيفها، اعتمدت وكالة"BCW" على مزيج من التحليل القائم على الإدراك والتعمق، بالتركيز على آراء رؤساء الاتحاد الدولي، والأمناء العامين، وخبراء صناعة الرياضة (مثل رؤساء الفعاليات)، وأكثر من 300 من ممثلي وسائل الإعلام الرياضية من جميع أنحاء العالم، إلى جانب التحليل الرقمي من خلال كلمة "رياضة" المرتبطة باسم المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والمدونات والمواقع الإلكترونية، ووفقاً لاستضافة المدن للأحداث الرياضية.

طوكيو تتصدر قائمة أفضل المدن الرياضية

أدت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو دورها في ارتقاء المدينة الآسيوية إلى قمة ترتيب المدن لعام 2022.

ويُعد حدث الأولمبياد عنصرًا أساسيًا في تصنيف المدن، لقوة الحدث رياضيًا وإعلاميًا، إضافة للمكاسب الكبيرة منه. تفوّقت طوكيو على مدن: باريس ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك.

الدوحة في المركز التاسع عشر

رغم صغر حجمها من حيث المساحة، إلا أن العاصمة القطرية تقدّمت كثيرًا على سلم الترتيب، قد أصبحت في المركز التاسع عشر. ولعبت استضافتها لبطولة كأس العالم دورًا بارزًا في تقدمها.

العاصمة الإماراتية أبوظبي تقفز للمركز 25

لم تستضف أحداثًا كبيرة، إلا أنها قفزت إلى المركز 25، نتيجة احتضانها لسباقات الفورمولا 1. بينما وقعت دبي في المركز الـ 30.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب أفضل المدن الرياضية في العالم لعام 2022.