نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الأساسي للفريق، لمواجهة منتخب إسبانيا، مساء الثلاثاء، التي ستقام على أرض استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

وضمّ تشكيل "أسود الأطلس":

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، نصير مزراوي.

الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

ويبحث منتخب المغرب من خلال مواجهة "الماتادور" عن إنجاز لم يسبق وأن حققه في تاريخ مشاركاته في المونديال، وذلك من خلال تجاوز الدور الثاني والتأهل للدور ربع النهائي.