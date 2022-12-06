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أول منتخب عربي في ربع نهائي المونديال.. المغرب يصنع التاريخ بالفوز على إسبانيا

رياضة
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كأس العالم.. مباراة المغرب وإسبانيا
Credit: Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

وتأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي، ليواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي ونظيره السويسري، بينما ودّع منتخب"الماتادور" مونديال قطر.

يعتبر وصول المنتخب المغربي لهذا الدور هو الأول من نوعه، في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق له وأن حقق ذلك.

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