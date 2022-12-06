نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

وتأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي، ليواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي ونظيره السويسري، بينما ودّع منتخب"الماتادور" مونديال قطر.

يعتبر وصول المنتخب المغربي لهذا الدور هو الأول من نوعه، في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق له وأن حقق ذلك.