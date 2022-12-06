تداول ردة فعل أمير قطر واحتفاله لحظة تأهل المغرب لربع نهائي المونديال

نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون في موقع تويتر لقطات مصورة أظهرت احتفال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بتأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

وحرص أمير قطر على تشجيع منتخب "أسود الأطلس" من مدرجات استاد المدينة التعليمية، قبل أن يُعرب عن فرحه وسعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية، وقام بالتلويح بعلم المغرب.

وسبق أن أعرب الأمير تميم بن حمد عن دعمه ومساندته لمنتخب "أسود الأطلس" في مباريات سابقة، وكذلك لمنتخبي السعودية وتونس، خلال مشوارهما في المونديال.

وتأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، بعد تجاوز المنتخب الإسباني في دور الـ 16، بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، مساء الثلاثاء.