إدين هازارد يُعلن اعتزاله اللعب دولياً.. ماذا قدّم مع بلجيكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب إدين هازارد، الأربعاء، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلجيكا، بعد أن مثّل بلاده 14 عاماً، وتحديداً منذ 2008 وحتّى 2022.

وقال إدين هازارد عبر حسابه في موقع إنستغرام: "اليوم نطوي صفحة، شكراً لحبكم، شكراً على دعمكم الّذي لا مثيل له، أشكركم على كلّ اللحظات السعيدة التي شاركناها منذ عام 2008، اليوم قررتُ أن أنهي مسيرتي الدولية، الجيل القادم جاهز، سأفتقدكم كثيراً يا رفاق".

ويأتي تعليق حذاء اللاعب البلجيكي دولياً بعد أن أخفق منتخب "الشياطين الحمر" في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، إذ ودّع الفريق المنافسات من الدور الأول.

وكان إدين هازارد قد شارك في مباريات منتخب بلجيكا الثلاث في المونديال، أمام: كندا والمغرب وكرواتيا، لكنّه عجز عن المساهمة التهديفية، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

سبق وأن شارك إدين هازارد البالغ من العمر 31 عاماً في 126 مباراة دولية، أحرز خلالها 33 هدفاً، وساهم في تحقيق الفريق للمركز الثالث في كأس العالم في روسيا 2018.