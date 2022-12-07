دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بمباريات دور الجولات الإقصائية لكأس العالم في قطر، ووصفها بأنها "الأفضل على الإطلاق"، حيث تحدث، الأربعاء، عن عدد قياسي من الحضور الجماهيري ومشاهدي التلفزيون في أنحاء العالم.

وفي حديثه قبل مباراة ربع النهائي، الجمعة، قال إنفانتينو: "لقد شاهدت جميع المباريات بالفعل، وبكل بساطة ووضوح شديد، كانت هذه أفضل مرحلة من مراحل كأس العالم على الإطلاق، في هذه النسخة من البطولة، لذلك فإن المباريات المتبقية من كأس العالم ستكون واعدة جدًا".

وأضاف انفاتينو في بيان نشره الفيفا على موقعه: "كانت المباريات ذات جودة رائعة في الملاعب الجميلة - كنا نعرف ذلك بالفعل، وكذلك كان الجمهور هناك مذهلا، أكثر من 51000 في المتوسط".

وتابع: "بلغت أعداد المتابعين عبر شاشات التلفزيون أرقاماً قياسية، وقد تخطى العدد حاجز الملياري مشاهد، وهذا أمر مدهش، مليونان ونصف المليون يملأؤون شوارع الدوحة وبضع مئات الآلاف يذهبون للملاعب كل يوم، تشجع وتساند منتخباتها، إن الأجواء رائعة، والأهداف المسجلة خيالية، والحماس لا يُوصف، إضافة إلى المفاجآت".

ووفقًا للأرقام التي نشرها FIFA في نهاية دور المجموعات، فقد بلغ عدد مشاهدي مباريات كأس العالم، إلى 2 مليار شخص، وهو رقم قياسي، بينما زار أكثر من مليون شخص مهرجان فيفا للمشجعين، وحدائق المشجعين في البلد المضيف.

وأضاف الفيفا، أنه كان هناك حضورا تراكميا بلغ 2.45 مليون في أول 48 مباراة، حيث شهدت الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية، 28 هدفا تم تسجيلها خلال ثماني مباريات، وهو رقم قياسي منذ البطولة الـ16 في مونديال عام 1986.

وأكد إنفانتينو أنه "لم تعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة، مستوى اللعب متقارب للغاية، شهدنا لأول مرة في التاريخ تأهل منتخبات من جميع القارات إلى مرحلة خروج المغلوب، وهذا يعني أن كرة القدم في طريقها إلى أن تصير لعبة عالمية بالفعل".

وقال: "نأمل أن تتواصل كأس العالم FIFA قطر 2022 وتنتهي كما بدأت، بنجاحٍ منقطع النظير، أنا واثق من أننا سنصل إلى 5 مليارات متفرج حول العالم.. فيما يتعلق بالحضور داخل الملاعب، فإن التذاكر بيعت عن آخرها، والملاعب تصل إلى طاقتها الاستيعابية. كما أن مهرجانات المشجعين ومختلف مناطق المشجعين تزدحم بمحبي اللعبة الذين يحتفلون ويستمتعون".

وختم قائلاً: "في نهاية المطاف، كل ما نريده هو أن نمنح بعض الفرح والابتسامات للناس حول العالم، هذا هو الهدف من كرة القدم، هذا هو هدف كأس العالم FIFA قطر 2022 وهذا ما يجب أن يحصل من الآن إلى نهاية المنافسة".

وستقام المباراة النهائية على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر /كانون الأول 2022.