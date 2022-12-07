بعد أن أثار جدلاً باعتدائه على "شخص جزائري".. صامويل إيتو يعلّق

نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بعد دخوله في "مشاجرة عنيفة" مع شخص وصفه بأنّه "مؤيد جزائري على الأرجح"، في محيط استاد 974 الّذي استضاف عدداً من المباريات في نهائيات كأس العالم 2022.

وانتشر فيديو في الإنترنت يُظهر إيتو غاضباً بعد تفاعل مع شخص يحمل كاميرا، وحاول العديد من الأشخاص كبح جماح صامويل، لكنّه أطلق سراحه وبدا وكأنّه يركل الشخص حتّى أسقطه أرضاً.

وقال صامويل إيتو عبر حسابه في تويتر: "أود أن اعتذر عن فقدان أعصابي ورد الفعل بطريقة لا تتناسب مع شخصيتي، اعتذر للجمهور عن هذا الحادث المؤسف".

وكتب إيتو أنّه وغيره من أنصار منتخب الكاميرون تعرّضوا "لمضايقات ومضايقات من قبل الجزائريين"، بسبب نتيجة مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم، في وقت سابق من هذا العام في الجزائر، إذ الفوز وضع الكاميرون في المونديال، وأبعد الجزائر، وترك المشجعين الجزائريين يبكون.

وناشد الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة إياب التصفيات مع الكاميرون بسبب تهمة مشكوك فيها، لكن "الفيفا" رفض طلب الجزائر.

وأضاف صامويل إيتو: "اتعهد بمواصلة مقاومة الاستفزازات المستمرة والمضايقات اليومية لبعض المؤيدين الجزائريين، في الواقع، منذ مباراة الكاميرون والجزائر في 29 مارس، كنتُ هدفاً للإهانات ومزاعم الغش دون أيّ دليل".

وتواصلت CNN مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الكاميروني لكرة القدم للتعليق.