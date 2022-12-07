دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاهل المغربي، محمد السادس عقب فوز منتخب بلاده على إسبانيا، الثلاثاء، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وأعادت صحيفة هسبريس المغربية نشر مقطع الفيديو المتداول بتعليق قالت فيه: "شوهد الملك محمد السادس وسط سيارته مرتديا قميصا رياضيا للمنتخب الوطني وهو يلوح بيده رافعا علم المملكة، حيث احتشد العشرات من المواطنين حول الجالس على العرش في مشهد يجسد لحمة الشعب والملك".

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية في تقرير أن "أجرى صاحب الجلالة اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، أعرب لهم فيه جلالته عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى".

وأشاد العاهل المغربي وفقا لتقرير الوكالة "بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا".