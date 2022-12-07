نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على فوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني، الثلاثاء، ضمن بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وقالت الشيخة القطرية في سلسلة تغريدات: "مبارك يا رجال مبارك يا فخر العرب المغرب.. ديما مغرب.. جابوها الأولاد وتأهلوا للدور الربع النهائي.."

وتابعت في تغريدة منفصلة: "الجميع كانوا نجوم ورجال في الملعب ولكن الأبرز هما: حارس المغرب "سد مراكش" ياسين بونو والمدرب القدير وليد الركراكي.."

ونشرت الشيخة مريم صورة من العاصمة القطرية، الدوحة، قائلة بتعليق: "أبراج لوسيل تتزين بعلم المغرب بعد انتصاره وتأهله للدور الربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2022 قطر.. كفو يالأسود".