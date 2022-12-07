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"فخر العرب".. شيخة قطرية تغرد وتعدد أبرز نجوم المغرب بعد الفوز على إسبانيا

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على فوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني، الثلاثاء، ضمن بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وقالت الشيخة القطرية في سلسلة تغريدات: "مبارك يا رجال مبارك يا فخر العرب المغرب.. ديما مغرب.. جابوها الأولاد وتأهلوا للدور الربع النهائي.."

وتابعت في تغريدة منفصلة: "الجميع كانوا نجوم ورجال في الملعب ولكن الأبرز هما: حارس المغرب "سد مراكش" ياسين بونو والمدرب القدير وليد الركراكي.."

ونشرت الشيخة مريم صورة من العاصمة القطرية، الدوحة، قائلة بتعليق: "أبراج لوسيل تتزين بعلم المغرب بعد انتصاره وتأهله للدور الربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2022 قطر.. كفو يالأسود".

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