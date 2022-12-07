سباق الحذاء الذهبي.. تعرف إلى ترتيب هدافي مونديال قطر

نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

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الأرجنتين والحماس المبالغ فيه في كأس العالم.. نقاط مقلقة على "راقصي التانغو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتنافس عدد من اللاعبين فيما بينهم على جائزة الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، إذ تُمنح للاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف، وفي حال تساوى لاعبان بذات الرصيد يفوز حينها صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

ما هو ترتيب هدّافي المونديال في نسخته الثانية والعشرين حتّى الآن؟

كيليان مبابي يتصدر ترتيب الهدّافين

يُعتبر مهاجم فرنسا، البالغ من العمر 23 عاما، أكثر لاعب تمكّن من هزّ الشباك، بواقع 5 أهداف في 4 مباريات.

تسعة لاعبين سجّلوا 3 أهداف

نجح 9 لاعبين في زيارة الشباك في 3 مناسبات، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي كودي جاكبو، والبرتغالي غونسالو راموس والبرازيلي ريتشارليسون، والإنجليزي ماركوس راشفورد ومواطنه بوكايو ساكا، والإسباني ألفارو موراتا والإكوادوري إينر فالنسيا والفرنسي أوليفييه جيرو.

17 لاعبًا أحرزوا هدفين

يتساوى 17 لاعبًا في ذات الرصيد من الأهداف، إذ استطاعوا التسجيل مرتين، ومن اللاعبين: السعودي سالم الدوسري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرتغالي رافاييل لياو والغاني محمد قدوس والإيراني مهدي تارمي وغيرهم.

أول وآخر فائز بالحذاء الذهبي

يُعد الأرجنتيني غييرمو ستابيلي أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مونديال 1930 برصيد 8 أهداف، فيما يُعتبر الإنجليزي هاري كين الأكثر زيارة للشباك في مونديال روسيا بـ 6 أهداف.