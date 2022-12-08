لويس إنريكي يحسم مستقبله مع "الماتادور".. والاتحاد الإسباني يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقال لويس إنريكي من منصبه كمدير فني لمنتخب إسبانيا، بعد خروج الفريق من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عقب الهزيمة من أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح 0/3، في دور الـ16.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا، يوم الخميس، أعلن من خلاله نهاية مشوار إنريكي مع "الماتادور"، وقال: "نود أن نشكر لويس إنريكي وكامل طاقمه التدريبي على رأس المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وكان منتخب إسبانيا فاز على كوستاريكا بنتيجة عريضة 0/7 وتعادل مع ألمانيا 1/1 وخسر من اليابان 1/2، في دور المجموعات في مونديال قطر، قبل أن يودع البطولة بعد الخسارة من "أسود الأطلس" بركلات الترجيح في الدور الثاني.

وتولى إنريكي منصب المدير الفني لـ"الماتادور" في يوليو/ تموز 2018 بعد نهائيات كأس العالم في روسيا، وغادر في يونيو/ حزيران التالي بسبب "مشاكل شخصية"، ثم عاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وقاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي في "يورو" 2020، وخسر أيضاً بركلات الترجيح من البطل منتخب إيطاليا.

وعيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينت مدربا للمنتخب الوطني، خلفاً لإنريكي، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل.