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كرواتيا تطيح بالبرازيل خارج مونديال قطر

رياضة
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"يعطونك الأمل ثم يقتلونك".. كرواتيا تتمرد على البرازيل وتقصيها من كأس العالم
04:08
"يعطونك الأمل ثم يقتلونك".. كرواتيا تتمرد على البرازيل وتقصيها من كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب الكرواتي على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية، مساء الجمعة، وضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء هدف منتخب "السامبا" عن طريق نيمار دا سيلفا في الدقيقة 105+ من زمن اللقاء، فيما سجّل برونو بيتكوفيتش هدف المنتخب الكرواتي عند الدقيقة 117.

وتأهل رفاق لوكا مودريتش إلى الدور نصف النهائي، ليواجهون الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، فيما انتهى مشوار المنتخب البرازيلي في مونديال قطر.

وهذه المرة الثانية على التوالي الّتي يخرج فيها منتخب "السامبا" من الدور ربع النهائي، إذ سبق وأن خسر من بلجيكا بنتيجة 1/2 في ذات الدور، في كأس العالم في روسيا 2018.

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