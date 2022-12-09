غونسالو راموس بديل كريستيانو رونالدو صاحب أول "هاتريك" في مونديال قطر

نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الأمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف غونسالو راموس، لاعب البرتغال، أنظار المتابعين حول العالم، بعد أن دون اسمه في نهائيات مونديال قطر 2022، إذ أصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في البطولة في نسختها الثانية والعشرين، كما بات أحد العناصر البارزة في صفوف منتخب بلاده، وسط منافسة مع مواطنه كريستيانو رونالدو على حجز مكانا في تشكيل الأساسي، فمن هو المُلقب بـ"الموهبة المرعبة"؟.

أول ظهور مع نادي بنفيكا

انضم غونسالو راموس إلى الفئات العمرية بنادي بنفيكا عام 2013، ونجح حينها في تحقيق عددا من الإنجازات الفردية والجماعية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

وظهر المهاجم البالغ من العمر 21 في أول مباراة مع بنفيكا على مستوى الرجال في يوليو/ تموز 2020، وحينها نجح في زيارة الشباك في مناسبتين.

أول ظهور دولي

ارتدى قميص البرتغال للمرة الأولى في مواجهة منتخب نيجيريا الودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتمكن من المساهمة في هدفين، إذ سجل هدفا وصنع آخر، ليفوز فريقه برباعية بيضاء.

رقم قياسي في كأس العالم 2022

انفرد غونسالو راموس بإحدى الإحصائيات الخاصة في مونديال قطر، إذ أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة.

وجاءت ثلاثيته في شباك منتخب سويسرا، ضمن منافسات دور الـ16.