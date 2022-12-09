نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، الجمعة، أنه سعيد بدعم الجماهير الأفريقية والعربية لمنتخب بلاده، معربا عن أمنيته بألا يلعب كريستيانو رونالدو ضد فريقه السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022، لكنه أكد أن لدى منتخبه الخطة المناسبة لمواجهة البرتغال.

وأكد وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البرتغال، أنه درس خصمه جيدا قائلا: "لقد حللنا أداء المنتخب البرتغالي ولدينا خطة وضعناها في سبيل خلق مفاجأة ويجب أن نركز على ما يمكننا فعله وليس على البرتغال"، حسب تعبيره.

وقال مدرب المغرب: "بالتأكيد البرتغال مرشحة للتأهل ويريدون المنافسة على اللقب ولكن هذا الأمر كان صحيحا أيضا مع إسبانيا"، حسب قوله.

وأضاف الركراكي: "يمكن أن نرى الجو العام الإيجابي على وسائل التواصل الاجتماعي لديك قارة خلفك والجمهور العربي خلفك... سنحاول صناعة التاريخ والحمدلله أن لدينا دعوات الكثير من الناس معنا".

وقال مدرب المغرب: "نحن ننتظر بشأن مصير مشاركة نايف أكرد، غدا سيتبين ما إذا سيكون جاهزا... أكرد لاعب مهم جدا في الدفاع لكن لدينا (جواد) الياميق ولدينا بدر بانون أيضا".

وتابع الركراكي: "اليوم أود توجيه الرسالة بأن الأهمية لا تكمن بهوية اللاعبين بل بروح الفريق والذهنية القوية لدينا، لن نبحث عن أعذار تتعلق بالإصابات"، حسب قوله.

وأضاف مدرب المغرب: "نحن نلعب دائما تحت الضغط لأن جمهورنا يطلب منا المزيد دائما... أعرف المغاربة وأعرف العرب جيدا لقد طلبوا منا الفوز في المباريات في الدور الأول ثم دفعونا نحو دور الـ16 ثم إلى ربع النهائي والآن هم يريدوننا في نصف النهائي".

وقال وليد الركراكي عما إذا كانت قد تغيرت نظرة الأندية الأوروبية للمدرب العربي بعد تجربته مع المغرب في المونديال الحالي: "هذا السؤال يجب توجيهه للأوروبيين لماذا لا يعينون مدربين عرب ربما هذا سؤال ثقافي أو يتعلق بالذهنية واليوم لا يمكن أن يفكر برشلونة أو مانشستر سيتي بجلب مدرب عربي ربما يظنون أننا جاهلون في كرة القدم"، وطالب بإعطاء الفرصة للمدربين العرب والأفارقة في أوروبا.

وأشار الركراكي إلى أنه لا يتمنى أن يلعب كريستيانو رونالدو لأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، لكنه لفت إلى أن المغرب سيواجه البرتغال وليس رونالدو وحده.