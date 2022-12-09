نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مُصورة حسرة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وأجهش المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عاماً بالبكاء، مبديا حزنه الشديد بعد نهاية مشوار "السامبا" في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

وتفاعل مغرّدون في موقع تويتر مع شعور نيمار بالحزن.

وكان نيمار دا سيلفا قد شارك أساسياً في مواجهة البرازيل وكرواتيا، ونجح في تسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً للعبور، إذ تفوّق رفاق لوكا مودريتش بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وودّع المنتخب البرازيلي أكبر بطولات العالم من دور الثمانية للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن خرج من ذات الدور أمام بلجيكا في مونديال روسيا 2018.