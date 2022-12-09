البرتغالي فيليكس: نعرف ما علينا القيام به للفوز على المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف جواو فيليكس، لاعب البرتغال، مواجهة منتخب بلاده والمغرب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر بـ"المعقدة"، مشيراً إلى أن رفاقه يعرفون ما عليهم القيام به للفوز على "أسود الأطلس".

ويلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره المغربي، مساء يوم السبت، على أرضية استاد الثمامة، في الدور ربع النهائي من المونديال.

وقال المهاجم البرتغالي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخبين: "هذه أول بطولة لي وهي منافسة يحلم كل لاعب بالمشاركة فيها، من الشرف لي أن أمثل البرتغال في تلك البطولة وأن أحاول تقديم كلّ ما لدي"، حسب ما نقله موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف جواو فيليكس: "لم نصل إلى ذلك الدور منذ فترة طويلة، علينا أن نتحد وأن نتوقف عن الحديث عن الأمور الغير منطقية".

وتابع بالقول: "المباراة ضدّ المغرب ستكون معقدة، لقد شاهدناهم جيدا، ونعرف ما الّذي علينا القيام به للفوز بتلك المواجهة".

وعن رأيه بالظهير المغربي أشرف حكيمي، قال جواو فيليكس: "الجميع يعرف أن حكيمي لاعب رائع وهو من أفضل اللاعبين في العالم في مكانه، ويلعب في فريق كبير، سأدافع عن بلادي أمامه وهو سيفعل بالمثل".

من جانبه، قال مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس: "المغرب لديه 4 أو 5 لاعبين يلعبون في أفضل أندية العالم، لذلك هم معتادون على تلك الضغوط، وجماهيرهم تعطيهم الكثير من الطاقة، علينا أن نقدّم أفضل ما لدينا وأن نطبق خططنا بشكل جيد".