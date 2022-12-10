دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقال لويس فان خال من منصبه كمدير فني لمنتخب هولندا، بعد خروج الفريق من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، عقب الهزيمة بركلات الترجيح أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3/4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وكان المدرب الهولندي قد عاد إلى قيادة "الطواحين" في أغسطس/ آب من العام الماضي، بعد أن استقال رونالد كومان.

وقال لويس فان خال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الأرجنتين وهولندا: "أولاً وقبل كلّ شيء لن أستمر، لقد فعلتُ ذلك فقط لهذه الفترة الزمنية، كانت هذه آخر مباراة لي في فترتي الثالثة كمدرب"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف مدرب "الطواحين": "في ذلك الوقت دربتُ 20 مباراة ولم نخسر مباراة واحدة، لا أعرف عدد المباريات الّتي فزنا بها، ولكن يمكنك البحث في غوغل ورؤية فارق الأهداف بنفسك".

وتابع بالقول: "ما سأتركه ورائي هو مجموعة رائعة، على المستوى الشخصي وكرة القدم، هذا فريق قريب جداً ولديه الكثير من المهارة، كنتُ مدرباً لـ 20 مباراة ولم نخسر أبداً خلال ذلك الوقت، هذا لسبب ما، لقد لعبنا ضدّ الدول الكبرى أيضاً، على الرغم من إقصاء تلك البلدان في وقت سابق من المنافسة".

في أبريل/ نيسان الماضي، كشف لويس فان خال عن إصابته بنوع عدواني من "سرطان البروستاتا"، مُعترفاً بأنّه أخفى تشخيصه عن لاعبيه في محاولة للتركيز على كأس العالم.