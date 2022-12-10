نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تحدٍ مع رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، قبل مباراة فرنسا وإنجلترا في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

ويلتقي "الديوك" مع "الأسود الثلاثة" في الدور ربع النهائي في المونديال، مساء السبت، على أرض استاد البيت.

وقال ماكرون عبر حسابه في تويتر مُمازحاً سوناك: "عزيزي، أتطلع إلى مباراة الليلة، إذا فاز المنتخب الفرنسي (سيفعلون) فستتمنى لنا التوفيق في نصف النهائي... أليس كذلك؟"

وردّ رئيس وزراء بريطانيا على الرئيس الفرنسي، قائلاً: "آمل ألّا أضطر إلى (ذلك)، لكنك حصلت على صفقة، نتطلع إلى أن تقف خلف الأسود الثلاثة في الجولة القادمة".

وسيضرب الفائز من مواجهة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي موعداً مع المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين.

وكان "الديوك" قد حققوا لقب النسخة الماضية عام 2018 في روسيا، فيما حلّ "الأسود الثلاثة" في المركز الرابع.