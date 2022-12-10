نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، على تأهل منتخب المغرب للمربع الذهبي، في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وكان منتخب "أسود الأطلس" قد فاز على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، مساء السبت، وضمن منافسات دور الثمانية، ليحقق إنجازاً لم يسبق لأيّ منتخب عربي أو أفريقي تحقيقه.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في موقع تويتر: "‏لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب".

وسبق أن أعرب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي عن دعمه ومساندته للمنتخب المغربي خلال مشواره في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.