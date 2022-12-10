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بعد فوز "تاريخي" على البرتغال.. إشادة بلاعبي المغرب ياسين بونو وعز الدين أوناحي

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد مُغردون عبر تويتر بالحارس ياسين بونو ولاعب الوسط عز الدين أوناحي، بعد تقديمهما مستوى عالٍ، في مواجهة المغرب والبرتغال، ضمن دور الثمانية لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

وحقق منتخب "أسود الأطلس" فوزًا تاريخيًا على رفاق كريستيانو رونالدو بهدف نظيف، ليتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وكان ياسين بونو (31 عامًا) قد نجح في الحفاظ على شباكه والتصدي لعدد كبير من فرص المنتخب البرتغالي على الرغم من خطورتها الكبيرة، ليتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

فيما برز عز الدين أوناحي البالغ من العمر 22 عامًا في خط الوسط، إذ استطاع أن يضبط الإيقاع وأثبت قدرته في التمرير والمراوغة، كما ساهم في الصعود بالكرة وبناء الهجمة.

وأثنى مغرّدون على أداء بونو وأوناحي، واعتبر البعض أنهما أبرز عناصر الفريق المساهمة في الوصول لهذا الدور.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات:

 

https://twitter.com/The_A40/status/1601631084877606912?t=0nmF-aIIp5PULWO2uG1m9A&s=19

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