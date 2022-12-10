نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

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"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت ردة فعل نجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد هدف المغرب الأول في مرمى فريقه، مساء السبت، حالة من التفاعل عبر موقع تويتر.

ورصدت لقطات مصورة نشرتها قنوات "الكأس" الرياضية القطرية، تعبيرات وجه رونالدو، الذي أغمض عينيه قليلا ومال برأسه.

وأظهرت اللقطات تأثر رونالدو بهدف لاعب المغرب، يوسف النصيري، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة دور الثمانية الحاسمة، المقامة على ملعب الثُمامة.

وقتها، كان رونالدو يجلس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية، قبل نزوله إلى الملعب في تبديل في الشوط الثاني للمباراة.

كان رونالدو قد خرج من التشكيلة الأساسية للمنتخب في مباراة سويسرا، التي فازت بها البرتغال بنتيجة 6-1 في دور الـ16.

وستواجه البرتغال أو المغرب الفائز في مباراة السبت بين فرنسا وإنجلترا في نصف النهائي يوم الأربعاء.