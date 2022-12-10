نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، على تأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل منتخب "أسود الأطلس" للمربع الذهبي بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل في دور الثمانية.

وقال ولي عهد دبي عبر حسابه في تويتر: "مبروك يا المغرب… مبروك يا أسود الأطلس… من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم ".

وأكد الشيخ حمدان بن محمد: "اليوم، بهمتكم يكبُر الحلم بتسجيل انجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة".

ويُعتبر تأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي هو الأول من نوعه في تاريخ مشاركاته في كأي العالم، ويُعد أول فريق عربي وأفريقي يصل لهذا الدور.