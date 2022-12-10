نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف مهاجم المغرب، سفيان بوفال، الأنظار لدى احتفاله مع والدته بالفوز على منتخب البرتغال في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم، مساء السبت، مٌثيرًا موجة من التعليقات المتأثرة بتلك اللحظة.

وتأهل المغرب إلى المربع الذهبي، عقب الفوز على البرتغال بهدف دون مقابل، سجّله بوسف النصيري. وبات منتخب "أسود الأطلس" أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي.

وسيواجه منتخب "أسود الأطلس" الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا في المريع الذهبي، فيما انتهى مشوار المنتخب البرتغالي في مونديال قطر.

وجرى تناقل صور ولقطات احتفال لاعب المغرب سفيان بوفال مع والدته في ملعب الثمامة في قطر. ولدّت هذه اللقطات موجة من التفاعلات العاطفية عبر الشبكات الاجتماعية.