نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الأساسي للفريق، لمواجهة منتخب البرتغال، مساء السبت، التي ستقام على أرض استاد الثمامة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وجاء تشكيل "أسود الأطلس" على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، غانم سايس، جواد ياميق.

الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

وشهد تشكيل الفريق التغيير بعد غياب الظهير نصير مزراوي والمدافع نايف أكرد.

ويبحث منتخب المغرب عن كتابة تاريخ جديد وصناعة المجد في أكبر بطولة عالمية لكرة القدم، من خلال التأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى على مر تاريخ مشاركاته في المونديال، إذ لم يسبق له أن حقق ذلك.