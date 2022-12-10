وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال خلال تغطية كأس العالم بقطر

نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- توفي الصحفي الرياضي الأمريكي، غرانت وال، أثناء تغطيته لبطولة كأس العالم في قطر 2022، مما أثار موجة من الصدمة والحزن في أوساط عالم الرياضة.

وقال شاهد عيان لـCNN إن وال "انهار" في المنطقة المخصصة للإعلام، خلال تغطيته لمباراة الأرجنتين وهولندا، بملعب لوسيل، مساء الجمعة.

وقالت "يو إس سوكر" في بيان على حسابها الرسمي على تويتر: "تشعر أسرة كرة القدم الأمريكية بأكملها بالحزن عندما علمت أننا فقدنا غرانت وال".

واشتكى غرانت وال من "ضيق في صدره"، وقال إنه طلب المساعدة في عيادة كأس العالم الطبية، وذلك خلال حلقة من برنامج Futbol نُشرت في 6 ديسمبر/ كانون الأول أي قبل أربعة أيام من وفاته.

وقال وال إنه طلب المساعدة في العيادة الطبية في المركز الإعلامي لكأس العالم، معتقدًا أنه مصاب بالتهاب الشعب الهوائية، مضيفا أنه أعطي دواء للسعال و"إيبوبروفين"، وشعر بتحسن بعد ذلك بوقت قصير.