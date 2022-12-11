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إيلون ماسك يُهنئ منتخب المغرب بالتأهل للمربع الذهبي في مونديال قطر

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المنتخب المغربي بعد تأهله للدور نصف النهائي، في نهائيات مونديال قطر 2022.

وقال إيلون ماسك عبر حسابه في تويتر: "مبروك المغرب".

وكان منتخب "أسود الأطلس" قد تغلّب على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، برأسية اللاعب يوسف النصيري، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، مساء السبت، وضمن منافسات دور الثمانية.

وتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي، ليكون أول منتخب عربي أو أفريقي يحقق ذلك في أكبر بطولات العالم.

وضرب منتخب "أسود الأطلس" موعداً مع حامل اللقب المنتخب الفرنسي، الّذي تجاوز المنتخب الإنجليزي بهدفين لواحد، في الدور نصف النهائي، ضمن بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين.

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