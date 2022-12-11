دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الفرنسي على منافسه الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في مواجهة أقيمت على أرض استاد البيت، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجّل هدفا "الديوك" أوريلين تشواميني وأوليفيه جيرو، في الدقيقتين 17 و78 من زمن اللقاء، فيما أحرز هاري كين هدف "أسود الثلاثة" الوحيد عند الدقيقة 54.

وكان المنتخب الفرنسي قد تقدّم بالنتيجة أولاً بتسديدة خلال الشوط الأول، وعمل المنتخب الإنجليزي على إحراز التعديل في الشوط الثاني، ونجح في ذلك من علامة الجزاء، قبل أن يعيد "الديوك" تقدمهم بكرة رأسية، وصعبت العودة على "الأسود الثلاثة" رغم أنّه قد أتيحت لهم ركلة جزاء أخرى، لكن هاري كين أخفق في ترجمتها إلى هدف.

وتأهل المنتخب الفرنسي للدور نصف النهائي، ليواجه المنتخب المغربي الّذي تجاوز نظيره البرتغالي، فيما انتهت رحلة المنتخب الإنجليزي في مونديال قطر.