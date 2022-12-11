"المدرب خذله".. خلفان يعلق على "بكاء الحسرة" لرونالدو

نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

هل يمكن أن يُحتسب الهدف أمام أوروغواي لرونالدو في الأيام القادمة؟ تعرف على الإجابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الفريق، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على اللقطات التي تظهر ردة فعل اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو عقب خسارة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي، السبت، في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات: " بكى رونالدو بكاء حسرة. فقد خرج منتخب بلاد هذا اللاعب العملاق بخفي حنين بعد مباراته مع المغرب. وهذه آخر مباراة لرونالدو في كأس العالم. كان حلما فهوى كان يحلم ان يقود منتخب بلاده الى المربع الذهبي في آخر منافسات كأس العالم له. لكن مدرب المنتخب خذله فركنه في الاحتياط في بداية المباراة".

وتابع قائلا: "رونالدو.. قد يكون الجندي بارعا.. ولكن قد يكون قائده فاشلا.. فيفشل.. لا تحزن.. سجلك الرياضي الشخصي ذهبي.. حتى لولم تصل بمنتخب بلادك الى المربع الذهبي".

وأضاف: "الجميل لاعب مغربي يهون على رونالدو حزنه ويواسيه.. روح رياضية عالية.. هناك فرصة بأن يفوز المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي فالمغرب اكثر من يعرف اللاعبين الفرنسيين ومستواهم".