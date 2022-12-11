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تداول فيديو لاحتفال أمير قطر بتأهل "أسود الأطلس" إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مُغرّدون في موقع تويتر فيديو يظهر احتفال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم 2022.

وأظهرت اللقطات أمير قطر بوصول "أسود الأطلس" للمربع الذهبي، خلال حضوره في مدرجات استاد الثمامة.

وكان المنتخب المغربي قد فاز على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل، في دور الثمانية، ليحقق إنجازاً غير مسبوق، بالتأهل إلى الدور ما قبل النهائي، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم.

وأظهرت لقطات سابقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يُعرب عن دعمه ومساندته لمنتخب.

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