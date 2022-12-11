نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

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"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفتت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، إلى تصرف متن حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو بعد استلامه جائزة أفضل لاعب عقب اللقاء الذي جمع منتخب بلاده مع البرتغال، السبت.

ونشرت الشيخة مريم مقطع فيديو من استلام الجائرة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "ياسين بونو حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب البرتغال ولكنه أعطى الجائزة لصاحب هدف الفوز يوسف النصيري.. فريق على قلب رجل واحد".

وكان ياسين بونو (31 عامًا) قد نجح في الحفاظ على شباكه والتصدي لعدد كبير من فرص المنتخب البرتغالي على الرغم من خطورتها الكبيرة، ليتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولة لكرة القدم، إذ لم يسبق أن حقق ذلك. وبات أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى دور نصف النهائي لكأس العالم.