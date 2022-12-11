ابنة صدام حسين تستشهد بجملة كان يقولها والدها لتهنئة المغرب

نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، المنتخب المغربي بفوزه على المنتخب البرتغالي بجملة كان والدها يقولها على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها رغد على صفحتها بتويتر، قالت فيها: "عفية وعفيتين.. هكذا كان يقول لنا والدي.. واليوم نهديها لكم أيها الأحبة عفية وعفيتين.. يا شعب المغرب العزيز.. مبروك علينا هذا الفوز الجميل"، ناشرة صورة للاعبين بالمنتخب المغربي.

وفاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الثمامة، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022، وجاء هدف منتخب "أسود الأطلس" برأسية يوسف النصيري عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولة لكرة القدم، إذ لم يسبق أن حقق ذلك. وبات أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى دور نصف النهائي لكأس العالم.