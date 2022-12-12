نشر الاثنين ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2022

البرازيل ضد كرواتيا والأرجنتين ضد هولندا.. من ترشح الأرقام للتأهل إلى نصف النهائي؟

الأرجنتين والحماس المبالغ فيه في كأس العالم.. نقاط مقلقة على "راقصي التانغو"

مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره الكرواتي، الثلاثاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، وسط أمنيات الأرجنتينيين بأن يعبروا إلى النهائي ليحقق نجمهم ليونيل ميسي اللقب الدولي الذي فشل بتحقيقه مع منتخب بلاده، وآمال الكروات بتتويج أميرهم، لوكا مودريتش باللقب.

معلومات عن المباراة

ويستضيف ملعب "لوسيل"، الذي سيحتضن المباراة النهائية في البطولة، المباراة بين المنتخبين اللذين وصلا إلى هذا الدور بفضل ركلات الترجيح بعد أن تعادلت كرواتيا مع البرازيل بهدف لمثله وتعادلت الأرجنتين مع هولندا بهدفين لمثلهما.

وسيدير اللقاء الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، في حين سيكون الحكم الرابع هو الحكم الإماراتي محمد عبدالله، وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للدوحة.

صوّت للفريق الأقرب للوصول إلى النهائي الحلم

نهاية تاريخية لقصة عظيمة

يحلم كل طرف من طرفي مباراة نصف النهائي الأول بكتابة القصة الأخيرة لنجمه الأول بأفضل شكل ممكن، فمثلما يسعى الأرجنتينيون لوضع تاج كأس العالم على رأس "ملكهم" ميسي، يطمح الكروات إلى أن يتوج "الأمير" لوكا مودريتش باللقب الأغلى في عالم كرة القدم قبل أن يعتزل.

وقد حقق ميسي كل الألقاب الممكنة في عالم كرة القدم ويطمح لإسعاد شعبه بالكأس الغائب منذ 36 عاما وإسكات من يرون أن دييغو أرماندو مارادونا أفضل منه لأنه حقّق لقب كأس العالم عام 1986، في حين يريد مودريتش أن يحقق اللقب الدولي الأول لبلاده وله بعد أن حصد كل الألقاب الممكنة على مستوى الأندية.

من صفحات التاريخ

وسيكون الظهور المقبل للأرجنتين هو السادس لها في نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ، في حين ستكون المرة الثالثة التي تصل فيها كرواتيا إلى هذا الدور بعد عامي 1998 و2018.

التقى المنتخبان في 4 مناسبات سابقة، تفوقت الأرجنتين وكرواتيا في واحدة وتعادل المنتخبان في مباراتين، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت النتيجة الأكبر بين الفريقين هي فوز كرواتيا بثلاثية نظيفة في كأس العالم 2018 في حين تعود المرة الوحيدة التي تفوقت بها الأرجنتين على كرواتيا في كأس العالم 1998 عندما تغلبت عليها بهدف نظيف.

أرقام تنتظر الكسر

إذا سجل ميسي هدفا في مرمى كرواتيا سيفض الشراكة مع غابرييل عمر باتيستوتا في صدارة هدافي الأرجنتين في كأس العالم، إذ سيُسجل هدفه رقم 11 في 5 نسخ لعبها مع منتخب بلاده.

بالمقابل، سيحطم المنتخب الكرواتي رقما مميزا أيضا في حال تجاوز الأرجنتين، إذ سيصبح أول منتخب يصل إلى نهائيين متتاليين من كأس العالم منذ البرازيل عامي 1998 و2002.

التشكيلات المتوقعة

من المتوقع أن يغيب ماركوس أكونيه عن الأرجنتين، إذ تبقى مشاركته موضع شك بسبب تعرضه للإصابة، وهو الغياب الوحيد المحتمل عن التشكيلة الأساسية لـ"راقصي التانغو".

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين: إيميليانو مارتينيز- مولينا- أوتاميندي- روميرو- ليساندور- تاليافيكو- دي بول- إنزو فيرننانديز- ماك أليستر- ميسي- خوليان ألفاريز.

بالمقابل، لا يُعاني منتخب كرواتيا من أي إصابات أو غيابات قبل مواجهة الأرجنتين ومن المتوقع أن يدخل المدرب زلاتكو داليتش بنفس الطريقة التي لعب بها أمام البرازيل.

التشكيلة المتوقعة لكرواتيا: ليفاكوفيتش- يورانوفيتش- لوفرين- جفارديول- سوسا- مودريتش- كوفاسيتش- بروزوفيتش- بازليتش- كراماريتش- بيريزيتش.