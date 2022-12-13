دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، صعوبة مواجهة منتخب المغرب في الدور نصف النهائي، في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

ويلتقي "الديوك" و "أسود الأطلس" معًا، مساء الأربعاء، على أرض استاد البيت، بطموح الوصول للمشهد الختامي.

وتحدّث مدرب فرنسا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخبين، قائلاً: "إذا وصلنا إلى نصف النهائي فذلك لأنّنا فعلنا شيئاً صحيحًا في هذه البطولة، لدينا روح الفريق وأجواء مناسبة تساعدنا على النجاح"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف ديشامب: "لدينا مباراة صعبة وكلا الفريقين لديهما نفس الفرص للصعود، ستكون المواجهة أمام أفضل دفاع في البطولة، ويعتمدون على التحولات والهجمات المرتدة".

وتابع: "لقد قام وليد الركراكي بعمل رائع أيضًا بالوصول إلى هذه النقطة مع المغرب، لقد أثبت أنه مدرب قوي"، موضحًا: "على الرغم من وجود الكثير من التاريخ بين البلدين، إلا أن الغد مجرد مباراة كرة قدم".

من جانبه، قال الحارس الفرنسي هوغو لوريس: "نحترم ‎المغرب كثيرًا وسيكون منافسًا صعبًا جدًا، خاصة في ظل مساندة جماهيره الغزيرة في مدرجات الملعب".

وأشاد لوريس بالحارس المغربي ياسين بونو، قائلاً: "لقد أظهر ياسين بونو أنه أحد أقوى العناصر لديهم، ومن ضمن أفضل الحرّاس في المونديال".