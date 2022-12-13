نشر الثلاثاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه "الحصان الأسود" في كأس العالم الحالي، منتخب المغرب، نظيره الفرنسي في نصف نهائي المونديال، الأربعاء، في مواجهة تاريخية للمنتخب العربي والإفريقي الأول الذي يصل إلى هذا الدور.

وسيتواجه المنتخبان على أرض ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، في آخر مباراتي نصف نهائي كأس العالم.

ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة الحلم والوصول إلى نهائي كأس العالم لتحقيق لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخ قارة إفريقيا.

بالمقابل، يحلم المنتخب الفرنسي بأن يكون المنتخب الأول الذي يحافظ على لقب كأس العالم لنسختين منذ البرازيل في نسختي 1958 و1962.

ويعتبر "الديوك" أن مباراة المغرب هي المدخل نحو تحقيق اللقب وبعد ذلك ستكون العين على الفريق المتأهل إلى النهائي.