نشر الثلاثاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل في قطر، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت أهداف "التانغو" عن طريق كل من: جوليان ألفاريز (ثنائية) وليونيل ميسي، في الدقائق 34 و39 و69 من زمن اللقاء.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على المجريات، إذ استحوذ على الكرة وصنع العديد من الفرص، ونجح في هز الشباك في 3 مناسبات، فيما استسلم المنتخب الكرواتي أمام اجتياح منافسه، وتعثر عليه العودة بسبب محاولاته خجولة.

وتأهل "التانغو" للمباراة النهائية في المونديال، ليواجه الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب، فيما ينتظر المنتخب الكرواتي الخاسر ليلتقي معه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ووصل المنتخب الأرجنتيني للمشهد الختامي للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم، إذ سبق الوصول له 5 مرات، فاز خلالها باللقب في مناسبتين وحلّ وصيفاً في 3.