الاتحاد المغربي لكرة القدم يحتج على حكم مباراة "أسود الأطلس" وفرنسا

نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، عن تقديم احتجاج ضدّ حكم مباراة "أسود الأطلس" وفرنسا، والّتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل، في الدور نصف النهائي، ضمن نهائيات كأس العالم 2022.

وكان الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس قد أدار المباراة بين الفريقين، إلّا أن قراراته لاقت اعتراضات كثيرة من الجماهير المغربية وسط مطالبات باحتساب ركلتي جزاء لصالح "أسود الأطلس".

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس".

وأضاف البيان: "جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم ومستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك".

وتابع البيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاد الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم".

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الكرواتي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر، السبت المقبل.