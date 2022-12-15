ريال مدريد يحجز لاعبًا برازيليًا صاعدًا عمره 16 عاما.. تعرف عليه

نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي ريال مدريد، الخميس، عن توصله لاتفاقٍ مع نظيره بالميراس البرازيلي، ينتقل على أثره اللاعب إندريك فيليبي لصفوف "الميرنغي"، حين بلوغه سنه القانوني، وذلك في يوليو/ تمّوز 2024.

وأصدر النادي الإسباني بياناً رسمياً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع سوسيداد ديبورتيبا بالميراس وإندريك وعائلته لانضمام اللاعب إلى ريال مدريد عندما يبلغ السن القانونية في يوليو 2024".

وأضاف البيان: "حتى ذلك الوقت، سيواصل اللاعب التدريب مع بالميراس، سيزور اللاعب مدينة مدريد في الأيام المقبلة للتعرف على مرافق نادينا".

ويُعتبر إندريك فيليبي أحد أبرز المواهب البرازيلية، والّتي يتوقع منها الكثير في المستطيل الأخضر، إذ يبلغ من العمر 16 عاماً فقط، وينشط في مركز المهاجم.

وكان إندريك فيليبي قد شارك في 7 مباريات مع الفريق الأول بنادي بالميراس، في مسابقة الدوري البرازيلي، سجّل خلالها 3 أهداف.