السعودية.. "جمال" لاعبة التنس يارا الحقباني يثير تفاعلا

نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للاعبة كرة المضرب "التنس" السعودية، يارا الحقباني ملقين الضوء على "جمالها" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول نشطاء لقطات للحقباني بعد ظهورها الأخير في منافسات كأس الدرعية للتنس المقامة في قرية الدرعية الرياضية في السعودية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت أن "عددا من اللاعبين واللاعبات السعوديات، شاركوا في مواجهة ترفيهية أمام عدد من محترفي لعبة التنس، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية".

وأوضحت الوكالة: "شارك في المباراة كل من؛ النجم السويدي ماتس ويلندر، واليوناني ستيفانوس تيتيباس، وغريغور ديمتروف، ومن اللاعبين السعوديين؛ عمار وسعود الحقباني، واللاعبات يارا الحقباني، ولارا بخاري، إضافة إلى ستيفان بوجيك، وغيرهم من النجوم والمؤثرين".