الفيفا: المغرب يستضيف نهائيات كأس العالم للأندية 2022

نشر الجمعة ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، منح المغرب حق استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2022، وذلك من يوم 1 فبراير/ شباط 2023 وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.

وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة، إن الدولة الأفريقية ستستضيف البطولة في نسختها التاسعة عشر، فيما ذكر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم في موقع تويتر: "نراكم في المغرب".

وتشهد النسخة مشاركة كل من أندية: الوداد المغربي وريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا) وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، وفلامنغو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، فيما لم يتمّ تحديد ممثل آسيا حتى الآن.

ومن المتوقع أن يشارك نادي الوداد المغربي (بطل أفريقيا) في كأس العالم للأندية كبطل للبطولة المحلية، لكون النهائيات تقام في المغرب، على أن يشارك الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا كممثل للقارة السمراء.

وسبق للمغرب وأن استضافة مونديال الأندية، وذلك في نسختين خلال عامي 2013 و2014.