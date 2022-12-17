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بعد الهزيمة من كرواتيا.. منتخب المغرب يُنهي مشاركته في مونديال قطر بالمركز الرابع

رياضة
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بعد الهزيمة من كرواتيا.. منتخب المغرب يُنهي مشاركته في مونديال قطر بالمركز الرابع
Credit: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Image

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب المغربي من نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أرض استاد خليفة الدولي، مساء السبت، ضمن نهائيات كأس العالم المقامة في قطر.

وسجّل هدفا المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديول وميسلاف أورسيتش، في الدقيقتين 7 و42 من زمن اللقاء، فيما أحرز أشرف داري هدف "أسود الأطلس" الوحيد، عند الدقيقة 9.

وكان رفاق لوكا مودريتش قد تقدموا بالنتيجة أولاً، ثمّ عادل المنتخب المغربي النتيجة على الفور، إذ أحرز هدف التعادل في غضون دقيقتين فقط، قبل أن يتقدم المنتخب الكرواتي مجددًا ويحرز هدفاً ثانيًا، مع الحفاظ على شباكه حتى صافرة النهاية رغم محاولات عدّة من "أسود الأطلس".

واحتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية، فيما أنهى المنتخب المغربي مشاركته في مونديال قطر بالمركز الرابع.

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