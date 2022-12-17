نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

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الأرجنتين والحماس المبالغ فيه في كأس العالم.. نقاط مقلقة على "راقصي التانغو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي في نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، مساء الأحد، وعلى أرضية استاد لوسيل.

وسيخوض منتخب "التانغو" النهائي رقم 6 في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم، إذ سبق وأن لعب 5 نهائيات، حقق خلالها اللقب في مناسبتين، وحلّ وصيفاً في ثلاث.

فيما وصل منتخب "الديوك" للمشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، إذ توّج بلقب مونديال روسيا عام 2018، على حساب المنتخب الكرواتي.

ويمتلك المنتخبان ذات الرصيد من الألقاب في بطولة كأس العالم، بلقبين لكلّ واحد منهما.

وظهرت أوجه تشابه في طريق المنتخبين نحو نهائي مونديال قطر، إذ كلاهما تذوق طعم الهزيمة، قد خسر "التانغو" من المنتخب السعودي 1/2، وتفوّق المنتخب التونسي على "الديوك" بهدف نظيف، وذلك خلال منافسات دور المجموعات.

طريق الأرجنتين نحو النهائي:

في الدور الأول: خسارة من الأخضر السعودي 1/2، فوز على المكسيك 0/2، وبذات النتيجة فوز على بولندا.

وتصدر الفريق سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

وتغلّب على أستراليا بهدفين لواحد في دور الـ 16، ثمّ تفوّق على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2/2، في الدور ربع النهائي.

وتجاوز نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

طريق فرنسا نحو النهائي:

في الدور الأول: فوز على أستراليا 1/4 وعلى الدنمارك 1/2، فيما خسر من تونس بهدف دون مقابل.

وتصدر الفريق سلم ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وهزم نظيره البولندي 1/3 في دور الـ 16، ثمّ تغلّب على إنجلترا بهدفين لواحد في دور الثمانية.

وتفوّق على المغرب بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي.