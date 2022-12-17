نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب "الديوك"، إن هناك بعض الفرنسيين والفرنسيات من يتمنى أن يرى ليونيل ميسي يحمل لقب مونديال قطر، مُشيراً إلى شعبية الأرجنتين الكبيرة حول العالم.

ويلتقي المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس العالم 2022، مساء الأحد، على أرضية استاد لوسيل.

ويطمح المهاجم الأرجنتيني للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية، إذ لم يسبق وأن حقق ذلك، رغم مشاركته في 4 نسخ سابقة، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

وتحدّث مدرب فرنسا خلال المؤتمر الصحفي الّذي يسبق مواجهة المنتخبين، قائلاً: "أعلم أن هناك من يشجع الأرجنتين حتّى في فرنسا، بين الفرنسيين والفرنسيات من يتمنى أن يرى ميسي يحمل لقب كأس العالم"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف ديشان: "نعمل لنكون جاهزين لتلك المباراة الهامة، ليس لدي أيّ تحديثات عن حالة الفريق الآن، لكننا سنعمل على مدار اليوم لتحديد كلّ شيء".

وتابع بالقول: "نريد أن نكون في أفضل حالاتنا قبل لقاء الغد، سكالوني (مدرب الأرجنتين) أيضاً واجه بعض التحديات خلال طريقه، كما كان الوضع في لقاء السعودية (انتهت المباراة بفوز الأخضر 1/2)".

وأكمل ديدييه ديشان: "علينا أن نحتفظ بتركيزنا وأن نكون هادئين، لكن هذا هو نهائي كأس العالم، وهدفنا هو أن نخرج حاملين للقب".

من جانبه، قال الحارس الفرنسي هوغو لوريس: "أرى منافساً منظماً وقوياً من ناحية الدفاع وشرس في الضغط، وجيد للغاية في تفكيك الخصم وانتهاز الفرص والأخطاء، لديهم نجوم كبار على مر التاريخ، مارادونا سابقاً وميسي الّذي هو أحد أساطير كرة القدم، الجميع يتطلع لمباراة الغد".

وأتمّ لوريس: "مباراة مختلفة نريد أن نصنع التاريخ فيها، لأننا فعلنا الكثير، ستكون المواجهة الأصعب وعلينا أن نكون على أتمّ الاستعداد".